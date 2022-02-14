برلماني أوكراني: الحرب بدأت

المستقلة /- أعلن عضو برلمان أوكرانيا من حزب “المنصة المعارضة – من أجل الحياة” فاديم رابينوفيتش، عن بدء “حرب” الغرب ضد بلاده.

وأضاف البرلماني: “لقد بدأت الحرب! لكن الغرب بالذات هو من يخوضها ضد أوكرانيا. يدل على ذلك كل ما يقوم به الشركاء الغربيون تجاه بلادنا: توصية مواطنين دولهم بمغادرة أوكرانيا، وإجلاء الدبلوماسيين ورحيل المستثمرين منها، ووقف الحركة الجوية – هذه تعادل أقوى العقوبات”.

وفقا لهذا البرلماني الأوكراني، قد يتوقف عمل اقتصاد أوكرانيا بسبب تصريحات شركاء كييف الغربيين.

في الأشهر الأخيرة، يواصل الغرب اتهام روسيا بالتخطيط “لغزو” أوكرانيا، وهو يعمل خلال ذلك على تكثيف وجوده في أوروبا الشرقية.

من جانبها، تنكر روسيا كل هذه التهم، وتؤكد على عدم وجود مثل هذه الخطط لديها.

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