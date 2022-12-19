برعاية فرنسا.. السوداني سيمثل العراق في مؤتمر بغداد

المستقلة/- يغادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غـداً الثلاثاء، إلـى الأردن للمشاركة في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” بنسخته الثانية والـذي يرعاه العراق وفرنسا،

ويعقد المؤتمر في مركز “الملك الحسين بن طلال” بمنطقة البحر الميت غــرب العاصمة بمشاركة زعماء ومسؤولي دول عربية وأجنبية، هم كل من: الأردن ومصر والكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وقطر وعمان والبحرين، وعلى الأرجح مشاركة إيران وتركيا.

وأجرى العراق وفرنسا الأسبوع الماضي، مباحثات للتنسيق بشأن عقد “مؤتمر بـغـداد للتعاون والشراكة” بنسخته الثانية في الأردن، وخلال اتصالين هاتفين خلال أسبوع واحد أجراهما معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد رئيس الـوزراء محمد شياع السوداني، حرص العراق -صاحب فكرة المؤتمر – على نهجه الوسيط والمــتــوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد” بنسخته الثانية.

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