برشلونة يُسقِط ريال مدريد في عقر داره ويفوز عليه 4-0 في الدوري الإسباني

برشلونة يُسقِط ريال مدريد في عقر داره ويفوز عليه 4-0 في الدوري الإسباني

المستقلة /- حقق فريق برشلونة انتصارا ساحقا على غريمه التقليدى ريال مدريد، بأربعة أهداف دون مقابل، فى الكلاسيكو الذى جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز الجابونى بيير إيميريك أوباميانج الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 29 من زمن الكلاسيكو

وأضاف رونالد أراوخو الهدف الثانى أمام غريمه التقليدى ريال مدريد في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وعزز فيران توريس من تقدم الفريق الكتالونى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة من 47 زمن اللقاء.

وعاد النجم الجابونى أوباميانج ليهز الشباك من جديد ويسجل الهدف الثانى له والرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 53 من زمن الكلاسيكو.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو ، ألابا ، ميليتاو ، كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس.

الهجوم: فالفيردى ، رودريجو ، فينيسيوس جونيور.

وخاض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا ، أراوخو ، إريك جارسيا ، بيكيه.

الوسط: بيدرى ، بوسكيتس ، فرينكى دى يونج.

الهجوم: أوباميانج ، فيران توريس ، عثمان ديمبيلى.

بهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم الهزيمة برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة.

بينما يأتي فريق برشلونة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة من إجمالي 28 مباراة خاضها بالمسابقة بالموسم الحالي حتى الآن.