برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

المستقلة /- أصبح نادي بايرن ميونخ مهددا بالخسارة في سباق الميركاتو الصيفي المقبل، في وقت يسعى فيه لتعويض رحيل مدافعه نيكلاس سولي بنهاية الموسم الجاري.

ووضع سولي بايرن في وضع حرج، بعدما وقع لبوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، وبالتالي بات الفريق البافاري في حاجة لضم مدافع جديد الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة سبورت بيلد فإن الهدف الرئيسي لبايرن هو الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري.

رغم ذلك، فإن الدولي الدنماركي أصبح أقرب من الانتقال إلى برشلونة، الذي كثف مفاوضاته معه في الآونة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مدافع البلوز بات بعيدا عن متناول النادي البافاري، مشيرة إلى أن ممثلي كريستينسن رفضوا عرضا من إدارة بايرن.

ويرغب صاحب الـ25 عاما في الحصول على راتب مرتفع حال مغادرة ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة بطل البوندسليجا.