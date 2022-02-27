برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

المستقلة /- أصبح نادي بايرن ميونخ مهددا بالخسارة في سباق الميركاتو الصيفي المقبل، في وقت يسعى فيه لتعويض رحيل مدافعه نيكلاس سولي بنهاية الموسم الجاري.

ووضع سولي بايرن في وضع حرج، بعدما وقع لبوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، وبالتالي بات الفريق البافاري في حاجة لضم مدافع جديد الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة سبورت بيلد فإن الهدف الرئيسي لبايرن هو الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري.

رغم ذلك، فإن الدولي الدنماركي أصبح أقرب من الانتقال إلى برشلونة، الذي كثف مفاوضاته معه في الآونة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مدافع البلوز بات بعيدا عن متناول النادي البافاري، مشيرة إلى أن ممثلي كريستينسن رفضوا عرضا من إدارة بايرن.

ويرغب صاحب الـ25 عاما في الحصول على راتب مرتفع حال مغادرة ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة بطل البوندسليجا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انفوجرافيك : ما هي الجرائم المتهم بها “فلاديمير بوتين” وما هي ابرز الحقائق عنه؟

اخر الاخبار

دراسة : ارتفاع ضغط الدم المستمر يؤثر على صحة العيون

اخبار العراق

التجارة الإيرانية تخطط للاستحواذ على “الحصة الكبيرة” لأوكرانيا في السوق العراقية

اخر الاخبار

ماهي اسباب زيارة “الحلبوسي و الخنجر” الى تركيا

اخبار العراق

المرور العامة تعيد فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم

اخر الاخبار

برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

اخر الاخبار

برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

اخر الاخبار

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن أوكرانيا

اخبار مصر

العثور على جثّة فنان لبناني داخل شقته في مصر!

اخبار العراق

القبض على 4 متهمين بجرائم قتل وإرهاب في ميسان

اخر الاخبار

كربلاء أكثر المحافظات تجاوزا على الاملاك العامة

اخر الاخبار

افتتاح معرض “عين” في جاليري رؤى32 للفنون في العاصمة الاردنية

اخبار العراق

قائد عمليات ميسان يشرف على تفتيش نزلاء سجن العمارة المركزي

اخبار العراق

عالية نصيف : استعادة أوكرانيا يمهد الطريق أمام العراق لاستعادة الأراضي المسلوبة منه!

اخر الاخبار

القليل من النفاق السياسي قد لا يضر بالصحة!

اخبار العراق

مجهولون يسرقون 40 مليون من صاحب صيرفة وسط العمارة