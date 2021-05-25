برشلونة يماطل في صفقة فينالدوم

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، والذي سيرحل هذا الصيف عقب انتهاء عقده في آنفيلد.

وارتبط اسم فينالدوم (30 عاما) بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم برشلونة، في ظل تواجد مواطنه ومدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن وكلاء فينالدوم تواجدوا في برشلونة الأسبوع الماضي، واجتمعوا بمسؤولي النادي للتفاوض بشأن توقيعه للبارسا هذا الصيف.

وأضافت أن وكلاء فينالدوم يستمعون لكافة العروض المقدمة للنجم الهولندي، من أجل الاستقرار على أفضلها.

وأشارت إلى أن برشلونة يواجه منافسة قوية من جانب بايرن ميونخ وناديين في البريميرليج للحصول على خدمات فينالدوم.

وحاول برشلونة ضم فينالدوم الصيف الماضي، إلا أن ليفربول غالى في مطالبه المادية، وهو ما أفسد الصفقة.

ولكن حاليا، تبدل موقف برشلونة، والذي يعطي الأولوية للتوقيع مع لاعب أصغر سنا، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع تكلفة اللاعبين مقارنة بالأزمة الاقتصادية.