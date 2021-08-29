برشلونة يلتحق بفرق المقدمة بعد الفوز على خيتافي

المستقلة/- استطاع فريق برشلونة الإسباني الفوز على خيتافي،اليوم الاحد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث فتتح سيرجيو روبيرتو التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول. وعدل ساندو راميريز النتيجة لخيتافي في الدقيقة 19، قبل أن يتمكن ممفيس ديباي من التقدم مرة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز اصبح رصيد برشلونة 7 نقاط ، بعد الفوز على ريال سوسيداد (4-2)، والتعادل أمام أتلتيك بيلباو (1-1)، ليتشارك في صدارة الدوري بانتظار مباراة اتلتيكو مدريد وفياريال.

أما خيتافي فخسر في أول جولتين ، ليقبع في المركز الـ18 بالليغا دون رصيد من النقاط.