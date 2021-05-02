برشلونة يفلت من فخ فالنسيا في الدوري الإسباني

المستقلة/- حقق برشلونة انتصارا صعبا على فالنسيا بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا، في معقل الخفافيش ملعب “ميستايا”.

سجل أهداف برشلونة، ميسي “هدفين” في الدقيقتين 58 و69، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 63، بينما سجل جابرييل باوليستا لفالنسيا في الدقيقة 50، وكارلوس سولير في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز 14.