برشلونة يفتتح منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022

المستقلة/-تفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وستكون المواجهة بين برشلونة وضيفه بايرن ميونخ .

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

برشلونة الإسباني – بايرن ميونخ الألماني – الساعة 22:00

دينامو كييف الأوكراني – بنفيكا البرتغالي – الساعة 22:00

المجموعة السادسة

يونغ بويز السويسري – مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 19:45

فياريال الإسباني – أتلانتا الإيطالي – الساعة 22:00

المجموعة السابعة

إشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 19:45

ليل – الفرنسي – فولفسبورغ الألماني – الساعة 22:00

المجموعة الثامنة

تشيلسي الإنجليزي – زينيت بطرسبرغ الروسي – الساعة 22:00

مالمو السويدي – يوفنتوس الإيطالي – الساعة 22:00

وتكتمل غدا الأربعاء منافسات الجولة الأولى بإجراء مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.