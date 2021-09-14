برشلونة يفتتح منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022
المستقلة/-تفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/2022، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وستكون المواجهة بين برشلونة وضيفه بايرن ميونخ .
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
المجموعة الخامسة
برشلونة الإسباني – بايرن ميونخ الألماني – الساعة 22:00
دينامو كييف الأوكراني – بنفيكا البرتغالي – الساعة 22:00
المجموعة السادسة
يونغ بويز السويسري – مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 19:45
فياريال الإسباني – أتلانتا الإيطالي – الساعة 22:00
المجموعة السابعة
إشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 19:45
ليل – الفرنسي – فولفسبورغ الألماني – الساعة 22:00
المجموعة الثامنة
تشيلسي الإنجليزي – زينيت بطرسبرغ الروسي – الساعة 22:00
مالمو السويدي – يوفنتوس الإيطالي – الساعة 22:00
وتكتمل غدا الأربعاء منافسات الجولة الأولى بإجراء مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.
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