برشلونة يعود لدرب الانتصارات و يلقن ليفانتي درسا

المستقلة /- سجل ممفيس ديباي ولوك دي يونج والعائد أنسو فاتي ليحقق برشلونة فوزا كان في أشد الحاجة إليه بنتيجة 3-صفر على ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وحقق برشلونة بذلك فوزه الأول في أربع مباريات في كل المسابقات ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة من ست مباريات وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض مباراة واحدة إضافية.

وبعد تعادلين محبطين مع فريقين متواضعين في الجولتين الماضيتين من الدوري، بدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم بعد ست دقائق من ركلة جزاء نفذها ديباي.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني بعد مرور ربع ساعة من البداية حيث تلقى دي يونج تمريرة أرضية من سيرجينو ديست وسدد كرة قوية في شباك أيتور فرنانديز حارس الفريق الزائر.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 91، في أول مشاركة لفاتي منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد الخضوع لجراحة خطيرة في الركبة، وسدد اللاعب الشاب، الذي ارتدى القميص رقم 10 خلفا للهداف التاريخي ليونيل ميسي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.