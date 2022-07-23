برشلونة يسعى لضم ازبيليكويتا.. وتوخيل غاضب

أزبيليكويتا

المستقلة/- عبر توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنكليزي، عن غضبه تجاه إدارة برشلونة الإسباني، بسبب محاولات التعاقد مع لاعبه سيزار أزبيليكويتا.

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن أزبيليكويتا بين أبرز اهتمامات برشلونة لتدعيم، دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توخيل مستاء من العروض المالية المنخفضة التي يقدمها برشلونة من أجل التعاقد مع أزبيليكويتا، وهو ما عبر عنه في تصريحات لصحيفة “إيفننج ستاندارد” الإنجليزية، قائلا: “لدينا لاعب دولي في منتخب إسبانيا وهو قائد تشيلسي، أنا أراه في هذا المستوى، لكن يبدو أن برشلونة لا يرى ذلك”.

وأضاف: “لست متأكدا مما إذا كنت راغبا في إعطاء أزبيليكويتا ما يريد (الرحيل إلى برشلونة)، ففي مرحلة ما يتعلق الأمر بما نريده نحن.. إنه لا يحب ذلك، لكنه يتفهم الأمر”.

وتابع: “يمكنني إجراء مقارنة بين مقدار ما قدمناه من أجل التعاقد مع (كاليدو) كوليبالي، وهو لاعب مهم في منتخب بلاده وفي نفس عمره تقريبا، وبين ما يقدمه برشلونة من أجل أزبيليكويتا”.

وأتم: “لا نفكر كثيرا في الأندية الأخرى، تركيزنا ينصب علينا وعلى ما نحتاجه.. أنا مدرب تشيلسي وأريد أن يفعل ما هو أفضل لفريقي”.

وكان السنغالي كوليبالي (31 عاما) انضم إلى تشيلسي قبل أيام قادما من نابولي مقابل 38 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وبحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية مؤخرا، فإن برشلونة يعرض على أزبيليكويتا (32 عاما) عقدا مدته عامين، علما بأن المدافع الإسباني يسعى للعودة إلى بلاده بعد 12 عاما قضاها في الخارج.

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