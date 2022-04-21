برشلونة يخوض اختبارا صعبا ومعقدا امام نظيره ريال سوسييداد

المستقلة/- يخوض نادي برشلونة اختبارا صعبا ومعقدا عندما يحل ضيفا مساء اليوم الخميس على نظيره ريال سوسييداد، في إطار مواجهات الجولة 33 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-22.

موعد مباراة ريال سوسييداد ضد برشلونة والقناة الناقلة

ويحتضن ملعب “أنويتا” ، مواجهة ريال سوسييداد ضد برشلونة في تمام العاشرة  والنصف مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة في الجولة الماضية من “لا ليجا” وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعب “كامب نو”، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يتربع على عرشه ريال مدريد.

ريال سوسييداد ضد برشلونة

ويسعى برشلونة من أجل الفوز بالنقاط الثلاث لضمان بقائه في وصافة الليجا والمركز الثاني في ظل صراعه القائم مع إشبيلية الذى يتساوي معه في النقاط مع وجود مباراة أقل للفريق الكتالونى ولضمان مطاردة ريال مدريد في الصدارة حتى النهاية .

وتحدث الاسباني ، تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة عن المباراة في المؤتمر الصحفى قائلا: “سوسيداد منافس مختلف عما واجهناه مع قادش أو أينتراخت، كان ليفانتي أكثر شجاعة، إنهم مثال لنا ، سيكون منافساً صعباً ومعقداً، سنحاول امتلاك أسلحتنا ومواجهة الضغط العالي، ستكون مباراة جذابة للجماهير، إنتهى الغضب ومرة أخرى هناك الوهم والرغبة في فعل الأشياء بشكل جيد”.

ريال سوسييداد ضد برشلونة

وأضاف تشافي، “لقد دخلنا في ديناميكية سلبية ولكن علينا الخروج الآن إنها مباراة ضد المنافس المباشر لدوري الأبطال سيكون الأمر صعباً لكن الأمر يعتمد على أنفسنا، لقد دخلنا في هذه الديناميكية لكننا لم نفعل ذلك لسبب محدد الآن إنها كرة القدم وعاطفية لدينا حالات طوارئ مرة أخرى ، كنا نأمل أن نلعب في الدوري وننافس حتى النهاية ويبدو أن ذلك لن يكون ممكناً”.
على الجانب الآخر، يسعى سوسييداد لتحقيق الفوز بنقاط مباراة برشلونة ليقترب كثيرا من بلوغ المربع الذهبي والتقدم أكثر في جدول الترتيب، واقتحام المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مستغلا عاملى الأرض والجمهور،حيث إنه يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل  برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

تير شتيجن -جوردي ألبا – كليمون لونجليه – إريك جارسيا – داني ألفيش- جافي – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج- عثمان ديمبيلي – أوباميانج – فيران توريس.

تشكيل ريال سوسييداد المتوقع

فيما يأتى التشكيل المتوقع لريال سوسييداد كتالي:

أليكس ريميرو- أندوني جوروسابيل – إيجور زوبيلديا – روبين لو نورماند – دييجو ريكو -ميكيل ميرينو – مارتن زوبيميندي – رافينيا -دافيد سيلفا -أليكساندر إيساك – أليكساندر سورلوث.

وشهدت قائمة برشلونة عودة جيرارد بيكيه، مدافع الفريق الأول ، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة وحصل الإسباني على التصريح الطبي .

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