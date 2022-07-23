برشلونة يخطف جول كوندي في اللحظات الأخيرة

المستقلة/- توصل نادي برشلونة، صباح اليوم السبت، لاتفاق مع إشبيلية الإسباني؛ من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي جول كوندي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي الأسباني لجيرارد روميرو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن برشلونة قد توصل إلى اتفاقف مبدئي مع اللاعب الذي كان قد اقترب كثيرًا من التوقيع للنادي الإلنجليزي وفقًا لتصريحات رئيس برشلونة نفسه.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن نادي تشيلسي الإنكليزي، ينافس برشلونة على ضم المدافع جول كوندي، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ونشر موقع «ريفيلو» الإسباني مقطع فيديو يظهر من خلاله خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وهو يرد على سؤال أحد المشجعين عن إتمام صفقة المدافع كوندي فأجاب رئيس برشلونة: «لا.. كوندي وقع لتشيلسي».