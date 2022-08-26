برشلونة يتجاوز عقبة تسجيل المدافعه الفرنسي كوندي

المستقلة/- تلقى نادي برشلونة نبأ مفاجئا بشأن مدافعه الفرنسي جول كوندي، والذي لم يشارك معه منذ بداية الموسم الحالي.

وطبقا لما ذكره موقع “ذا أتلتيك” الأمريكي الشهير، فإن برشلونة أصبح قادرا على تسجيل كوندي في كشوفه برابطة الدوري الإسباني، بعدما كان محظورا عليه ذلك سابقا.

ومنذ انتقال كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية، والمدافع الفرنسي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ انطلاق الموسم الحالي، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله في كشوفه برابطة الدوري الإسباني بسبب لوائح اللعب المالي النظيف.

ونظرا للظروف المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة منذ عامين، فإنه قام بعدة رافعات اقتصادية تتضمن بيع جزء من أصوله لمدة 25 عاما، لكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل كل الصفقات التي أبرمها.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإنه كان يتوجب على النادي الكتالوني لتسجيل صفقته الأخيرة، كوندي، رحيل أحد لاعبيه بشكل نهائي (ممفيس ديباي، بيير أوباميانج أو مارتن برايثوايت)، حتى يفسح المجال لوضع المدافع الفرنسي بدلا منه، وهو ما لم يحدث.

ولكن، بعض الإجراءات التي قام بها برشلونة سمحت له بتسجيل كوندي، دون الانتظار لبيع أحد لاعبيه بشكل نهائي، أولها مغادرة الفرنسي صامويل أومتيتي معارا إلى ليتشي الإيطالي، وحصول كوندي على رقمه.

فضلا عن ذلك، قام برشلونة بتسجيل بابلو توري أيضًا كلاعب في الفريق الرديف بالنادي، وليس كلاعب في الفريق الأول، إلى جانب خفضت بعض البنود الخاصة بالإضافات والحوافز في عقود بعض اللاعبين الحاليين من أجل تسهيل تسجيل كوندي.

وسيصبح كوندي جاهزا لدعم برشلونة خلال مواجهة الفريق يوم الأحد المقبل ضد بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

المصدر: العين الاخبارية