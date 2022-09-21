برشلونة يبدي اهتمامه لضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد

المستقلة /- تحدث الجناح الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، عن مستقبله واهتمام برشلونة بضمه، في تصريحات لإذاعة ”كوبي“ الإسبانية، على هامش تواجده مع المنتخب الإسباني وترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات.

وينتهي عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد صيف 2023، وكان النادي منفتحا على بيعه في الصيف الماضي، لكنه قرر الاستمرار حتى نهاية عقده كما لم يتلق أي عرض للتجديد.

وقال أسينسيو: ”في كانون الثاني/يناير المقبل بإمكاني الحديث والتوقيع مع أي فريق، ومن الطبيعي أن تخرج الكثير من الشائعات“.

وتحدث الجناح الدولي الإسباني عن اهتمام برشلونة والأخبار التي نشرتها الصحف الإسبانية، موضحا: ”تلقيت العديد من الرسائل من أصدقائي، لكن أردت التوضيح بخصوص برشلونة، لم أفكر ولم أقيم الموضوع، لا يمكنني إعطاء أي إجابات“.

وأضاف جناح ريال مدريد: ”لا أعرف إن كانوا سيتصلون بي مثل باقي الأندية، أنا أركز على الوقت الحاضر على المنتخب الإسباني، سنرى ما سيحدث، لا تعرف أبدا في عالم كرة القدم، لا تعرف ماذا يحدث“.

🇪🇸 @marcoasensio10, en @partidazocope, sobre la posibilidad de jugar en el @FCBarcelona 🔵🔴 "No lo he pensado, no lo he valorado. Ahora mismo, no te puedo dar una respuesta" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/m9KpMVwAGS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2022

وبسؤاله إذا كان من المستحيل له اللعب في برشلونة، كشف: ”لم أفكر أبدًا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم أقيم الأمر، لذا لا أعرف، الآن لا يمكنني الإجابة“.

وأكد ماركو أسينسيو أن القرار كان صعبا في الصيف الماضي لوجود خيارات لمغادرة ريال مدريد، قائلا: ”لكن الثقة التي منحني إياها أنشيلوتي خلال محادثات معه كانت ضرورية لاتخاذ قرار بشأن المغادرة“.

وشرح جناح ريال مدريد أسباب غضبه وصافرات جماهير ”سانتياغو بيرنابيو“، مشيرا: ”يمكنك أن تقول حين أكون سعيدا أو منزعجا في ذلك اليوم لم يتم التغيير وكانت مقابلة خاصة بالنسبة لي“.

وأضاف عن صافرات الاستهجان: ”يعرفون التزامي في ريال مدريد لمدة 7 سنوات، أحترم كثيرا الجماهير التي تبقى حرة في التعبير عن رأيها“.

كما لم يستبعد اللاعب البقاء في ريال مدريد وتجديد عقده.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة لم يغلق ملف ماركو أسينسيو وأنه يراقب وضعيته في ريال مدريد ومهتم بالتعاقد معه، لكون مدربي برشلونة والإدارة التقنية يحبون اللاعب ويثقون في جودته وقدرته على الانسجام والتألق في الفريق.

وكان أسينسيو مهددا بالرحيل في سوق الصيف الماضي وسط اهتمام من ميلان وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ولكن لم يحدث أي شيء.

وعلى الرغم من فشل التعاقد مع كيليان مبابي، وإصابة كريم بنزيما، إلا أن أسينسيو لا يزال متراجعا في خيارات الهجوم وراء فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس وفيديريكو فالفيردي.

وإذا لم يتغير وضعه التعاقدي مع ريال مدريد، سيكون سوق انتقالات يناير المقبل هو فرصة ريال مدريد الوحيدة للحصول على عائد مادي من رحيله، وإلا سيوقع مجانا لأي فريق وينتقل إليه في بداية الموسم التالي.

وشارك أسينسيو بديلا في مباراتين فقط في هذا الموسم، بواقع 7 دقائق في الدوري الإسباني، و10 دقائق في دوري أبطال أوروبا.