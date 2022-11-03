برشلونة يبدء البحث عن بديل بوسكيتس

بوسكيتس

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن هدف نادي برشلونة الإسباني لتعويض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويغادر بوسكيتس بمجرد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، برشلونة على الفور ويبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم الأمريكية، هذه هي نيته الآن ولا يبدو أنه سيغيّر خططه.

واصبح برشلونة الآن بحاجة للبديل، وحسب ما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مارتين زوبيميندي لاعب وسط فريق ريال سوسيداد، هو أكثر لاعب يرى تشافي أنه مناسب لأسلوب لعب برشلونة ويشبه بوسكيتس في الكثير من المواصفات.

التعاقد مع مارتين لن يكون سهلًا، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقده مع ريال سوسيداد 60 مليون يورو، وهو ما سيتفاوض برشلونة مع ناديه لمحاولة تخفيضه.

والمعروف عدم وجود  كثير من المال في خزائن برشلونة، حيث لا يزال النادي يعاني من مشاكل في فاتورة الأجور، وخروج بوسكيتس يفترض أن يوفر أموالًا، حيث يتقاضى اللاعب الإسباني 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

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