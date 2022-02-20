برشلونة يبحث عن العودة للانتصارات ضد فالنسيا فى الدوري الإسباني

المستقلة/- يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد فالنسيا في مساء اليوم الأحد، على ملعب “ميستايا”، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة.

فالنسيا ضد برشلونة

يبحث برشلونة عن العودة إلي الإنتصارات أمام فالنسيا رغم صعوبة المباراة، أمام منافس بحجم الخفافيش على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك من أجل تعويض التعثر الأخير أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.

وكان برشلونة قد نجا من الخسارة امام إسبانيول في ديربي كتالونيا، بعد أن خطف الهولندي لوك دي يونج تعادًلا قاتًلا في الوقت الضائع لصالح البارسا، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 24 من مسابقة الليجا.

كما يتطلع البارسا إلي مصالحة جماهيره بعد التعادل المُحبط أمام نابولي على ملعب “كامب نو”، بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري 2021-2022، قبل موقعة الإياب يوم الخميس المقبل، في ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”.

يسعي البلوجرانا إلي إقتناص الثلاث نقاط من معقل فالنسيا، للإبتعاد عن أتلتيكو مدريد الذي يلاحقه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن لا يزال البارسا يملك مباراة مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مباراة فالنسيا، بالقوة الضاربة، وعلى رأسها الرباعي الهجومي أداما تراوري وفيران توريس وإيميريك أوباميانج وعثمان ديمبيلي، فيما يغيب الثنائي جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو.