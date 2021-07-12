برشلونة وليفربول يتنافسان على بديل فينالدوم

المستقلة/- يستعد برشلونة على إبرام صفقة جديدة في وسط الميدان، بعد فشل التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول السابق، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

كان برشلونة، قريبًا من ضم فينالدوم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان، الصفقة لصالحه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن برشلونة حول اهتمامه بلاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، نجم ليل الفرنسي، من أجل ضمه هذا الصيف.

وساهم سانشيز في تتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم على حساب سان جيرمان، كما قدم مستويات رائعة خلال بطولة “يورو 2020”.

وأوضح التقرير، أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة أيضًا من جانب ليفربول، المهتم بضم اللاعب، من أجل تعويض رحيل فينالدوم.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يبحث إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

ومع ذلك، فإن ليل يرغب في إنهاء الصفقة كبيع نهائي هذا الصيف، من أجل الحصول على أموال كافية لحسم صفقاته الجديدة.