برشلونة مهدد بخسارة  كيسييه وكريستنسن

المستقلة/- وسط حالة عدم اليقين التي يواجهها برشلونة من الناحية الاقتصادية، ورغم الجهود التي يبذلها رئيسه جوان لابورتا من أجل تسجيل صفقاته الصيفية، يبدو أن تلك الصفقات لم تفوت الفرصة لتأمين نفسها بالشكل الكافي.

وفي ظل عدم قدرة برشلونة إلى الآن على تسجيل صفقاته الصيفية، يبدو مستقبل بعض هذه الأسماء في مهب الريح، ولكن البنود الموضوعة في عقود هؤلاء اللاعبين تضمن حقوقهم بالشكل المتاح.

أحد مظاهر هذه الضمانات هو بند مشترك ظهر في عقدي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه، تحدثت عنه شبكة “إي إس بي إن”.

هذا البند يقضي بضمان رحيل اللاعبين مجانًا عن برشلونة إذا لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيلهما قبل مباراة رايو فاييكانو الافتتاحية بالدوري الإسباني، والمقررة في الـ 13 من أغسطس الجاري.

قبل 3 أيام من موعد انطلاق الموسم الكروي بالنسبة لبرشلونة، يبدو النادي الكتالوني مهددًا بخطوة من هذا النوع.

لذلك يطمح جوان لابورتا رئيس برشلونة في إبرام صفقة بيع كبرى لأحد لاعبيه، والمرشح الأكبر هو فرينكي دي يونج المرتبط بتشيلسي ومانشستر يونايتد، أو ممفيس ديباي الذي يقترب من يوفنتوس بدوره.

برشلونة يحتاج حدود 40 مليون يورو كفائض واردات من مداخيله كي يتمكن من تسجيل صفقاته الصيفية كاملة وبأريحية، وكذلك لاعبيه الذين جدد عقودهم بالفعل في الميركاتو.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

اليوم العالمي للكسل.. مشاهير لا يهتموا بشكلهم رغم النجومية

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية

اخر الاخبار

 مدرب البرازيل لا يريد اللعب مع الارجنتين قبل كاس العالم

اخر الاخبار

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تكشف سر مرضه

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

اخر الاخبار

مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اليوم العالمي للكسل.. مشاهير لا يهتموا بشكلهم رغم النجومية

اخر الاخبار

 مدرب البرازيل لا يريد اللعب مع الارجنتين قبل كاس العالم

اخر الاخبار

برشلونة مهدد بخسارة  كيسييه وكريستنسن

اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

تقارير : تشيلسي حريص على التعاقد مع أوباميانج

اخر الاخبار

قريبا..شركة Xiaomi تعلن عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

أودي تكشف عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة

اخر الاخبار

أودي تكشف عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

اخر الاخبار

مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

اخر الاخبار

سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخبار العراق

منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة الكاظمي الى الموصل

اخر الاخبار

لمساعدة العمال على مواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإعفاءات ضريبية

اخر الاخبار

قوطية حليب النيدو خزانة ذاكرة الطفولة

اخر الاخبار

حسين الجسمي يقدم فرَكتوزي من أشعار مانع سعيد العتيبه