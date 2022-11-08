برشلونة ضيفا على أوساسونا لتعزيز صدارة الدوري الإسباني الليلة

المستقلة /- يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلا على أوساسونا فى مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب “أل سادار”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار الخامس على التوالى فى بطولة الدوري الإسباني من أجل تعزيز صدارته لقمة الليجا فى ظل الملاحقة المستمرة من غريمه الريال.

ويأمل المدرب تشافي هيرنانديز أن يتمكن من الوصول للتوقف الدولي بالصورة المثالية في الدوري الإسباني بالفوز على أوساسونا والاستمرار فى سباق منافسة الريال على درع الليجا.

وفى المقابل، فإن أوساسونا يعيش بداية مميزة للغاية هذا الموسم مع مدربه أراستي، ويحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ولم يُهزم فى آخر 4 مباريات، ففاز في 3 وتعادل في واحدة.

ويمتلك فريق برشلونة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني 34 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المبارة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ خط الدفاع: هيكتور بيليرين، بالدي، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا/ حراسة المرمي: تير شتيجن/ خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج/ خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

محافظة بغداد توجه دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود

اخر الاخبار

انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

تيليجرام تحدث تطبيقها بميزات جديدة وتحديثات مرئية

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط مع مخاوف الركود والتزام الصين بسياسة عدم انتشار كورونا

اخر الاخبار

موقع تويتر يعلن عن توظيف أكثر من 90 منصبًا جديدا

اخبار العراق

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

محافظة بغداد توجه دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود

اخر الاخبار

تيليجرام تحدث تطبيقها بميزات جديدة وتحديثات مرئية

اخر الاخبار

برشلونة ضيفا على أوساسونا لتعزيز صدارة الدوري الإسباني الليلة

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط مع مخاوف الركود والتزام الصين بسياسة عدم انتشار كورونا

اخبار العراق

وزير الخارجية الهندي لنظيره العراقي: علاقة وصداقة البلدين والشعبين وثيقة وطويلة الامد

اخبار العراق

المنحة حقنا.. حملة يطلقها عدد من الطلبة للمطالبة بصرف المنحة الطلابية

اخر الاخبار

قرعة ابطال اوربا.. موقعة نارية بين ريال مدريد وليفربول والبايرن في مواجهة سان جيرمان

اخر الاخبار

قرعة ابطال اوربا.. موقعة نارية بين ريال مدريد وليفربول والبايرن في مواجهة سان جيرمان

اخبار مصر

السيسي يوجه نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

اخر الاخبار

الرئيس الاوكراني يتهم إيران بإطالة أمد الحرب على بلاده

اخر الاخبار

في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

اخر الاخبار

غدا.. آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات

اخبار العراق

الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

اخبار العراق

القوات الامنية في كركوك تمنع صحفيين من تغطية تكدس السيارات امام محطات الوقود

اخبار العراق

القبض على مطلق نار ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

اخبار العراق

كربلاء تطالب بمعالجة حالات تزايد النزوح من المحافظات

اخبار العراق

توزيع قطع أراضي سكنية للدوائر الحكومية في كربلاء