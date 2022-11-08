برشلونة ضيفا على أوساسونا لتعزيز صدارة الدوري الإسباني الليلة

المستقلة /- يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلا على أوساسونا فى مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب “أل سادار”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار الخامس على التوالى فى بطولة الدوري الإسباني من أجل تعزيز صدارته لقمة الليجا فى ظل الملاحقة المستمرة من غريمه الريال.

ويأمل المدرب تشافي هيرنانديز أن يتمكن من الوصول للتوقف الدولي بالصورة المثالية في الدوري الإسباني بالفوز على أوساسونا والاستمرار فى سباق منافسة الريال على درع الليجا.

وفى المقابل، فإن أوساسونا يعيش بداية مميزة للغاية هذا الموسم مع مدربه أراستي، ويحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ولم يُهزم فى آخر 4 مباريات، ففاز في 3 وتعادل في واحدة.

ويمتلك فريق برشلونة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني 34 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المبارة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ خط الدفاع: هيكتور بيليرين، بالدي، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا/ حراسة المرمي: تير شتيجن/ خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج/ خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.