برجر وشاورما مخلوطة بلحم خنازير وحمير .. تفاصيل

المستقلة /- أكد مصدر مسؤول من كلية الزراعة في جامعة القاهرة، ان بعض منتجات الوجبات السريعة، التي تناولها المصريون في 2021، مثل البرجر والشاورما والهوت دوج، مخلوطة بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير، وذلك بحسب ما اثبته عدد من الباحثين في الكلية.

وقام الباحثون في كلية الزراعة، بتجميع 60 عينة من اللحوم، محلية ومستوردة، من أماكن مختلف، وتحليلها لمعرفة المواد المغشوشة بها، وتم اكتشاف أن عدداً من هذه اللحوم، وخاصة البرجر، الشاورما، الهوت دوج، واللانشون، مخلوطة بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير وغيرها من المواد، بحسب تصريحات المصدر لموقع “القاهرة 24”
وأضاف المصدر ان هذه اللحوم تم تجميعها من محلات السوبر ماركت والأسواق المحلية، والباعة المتجولين، والمناطق العشوائية، ووجد ب11 عينة منها، أنواع مختلفة من اللحوم مثل الكلاب والحمير، والخنازير، بالاضافة الى لحم الحصان، والغنم، والدجاج، وفول الصويا.

وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، نشرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول مخاطر اللحوم المغشوشة على صحة الإنسان، مؤكدة ان هذه اللحوم ولحم الحمير، حاملة للعديد من الأمراض البيولوجية الضارة، مثل الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي قد تتحول الى تسمم غذائي كيميائي.

 

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