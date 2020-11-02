براد بيت ينفصل عن حبيبته الالمانية نيكول بوتورالسكي

المستقلة .. بعد علاقة حب قصيرة لم تدم سوى 3 أشهر فقط ، انفصل النجم الأمريكي براد بيت عن العارضة الألمانية الشابة نيكول بوتورالسكي.

وكان بيت البالغ من العمر “56 عاماً” قد ارتبط بحبيبته الجديدة البالغة من العمر “26 عاماً” في آب/أغسطس الماضي ، ولم تستمر طويلا حيث كشف مصدر مقرب منهما انفصالهما، لوكالة” الأنباء الألمانية”.

وقال المصدر أن العلاقة بين براد بيت ونيكول بوتورالسكي لم تكن “جدية”.

وشكل بيت ثنائيا شهيرا مع انجلينا جولي ، بعد ارتباطهما بقصة حب طويلة تكللت بالزواج عام 2014 ،لكنهما انفصلا بشكل مفاجيء عام 2016 ، ليدخلا في معارك قضائية لتسجيل الطلاق رسميا.

وذكرت مصادر أن الإنفصال بين براد بيت وحبيبته الألمانية نيكول بوتورالسكي تم من فترة،وليس قبل أيام.

وشوهدت نيكول بوتورالسكي هذا الأسبوع مع زوجها رونالد ماري في برلين،بينما يتواجد براد بيت حالياً بلوس أنجلوس يتأهب لحملة خاصة لدعم مرشحه الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.