براءة إختراع لشاب مصري تنهي معاناة الصم والبكم

المستقلة /- 466 مليون شخص اي اكثر من 5% من سكان العالم، منهم 34 مليون طفل يحتاجون الى معالجة فقدان السمع “المسبب للاعاقة” وجميعهم يعانون من الانعزال عن المجتمع.

جاءت فكرة الشاب المصري عمر عبدالسلام عند مقابلته لشخص “اصم” محاولا التواصل معه بلغة الاشاره لكنه لم يفهم عليه، وحاول كتابة ما يريد على ورقة لكن الرجل “الأصم” لم يستطع ايضا القراءة.

بادر الى ذهن الشاب سؤال حول عدم اهتمام الحكومات بابتكار نظارة تساعد اشخاص “الصم والبكم” من فهم صورة الشخص المقابل، حيث انها تعتمد في عملها على ترجمة الصوت بواسطة السماعات صغيرة الى كلام بلغة الاشارة يظهر للشخص الاصم على شاشة شفافة، وتترجم ما يريده الشخص الى تقنية الصوت للشخص السليم.

الشاب المصري عمر نفذ 7 نماذج وسجل براعة اختراع كما انه شارك في مسابقة “انتل” الشهيرة وحصل على ميدالية المركز الأول عام 2018 .

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