بدون تحليل.. كيف يمكنك اكتشاف مرض السكري؟

المستقلة /- يرغب الكثيرون بالكشف عن مرض السكري بدون تحليل. ولكن في البداية من الضروري معرفة أبرز عوارض السكري التي قد تظهر على الأشخاص في حال إصابتهم بمرض السكري النوع الأول أو النوع الثاني.

اكتشفي أبرز أعراض مرض السكري. وفقاً لما جاء في موقع أطيب طبخة.

1- عوارض مرض السكري النوع الأول والنوع الثاني

هذه العوارض قد تشير إلى إصابتك بداء السكري

الشعور بالعطش

كثرة التبول

الشعور بالتعب والإرهاق

والشعور بالجوع بشكل غير اعتيادي

جفاف الفم

2- عوارض مرض السكري النوع الأول

هناك بعض العوارض التي ينفرد بها النوع الأول من السكري:

خسارة الوزن: في حال كنت تعانين من السكري النوع الأول ولم يحصل جسمك على السكر بكميات كافية فسيحرق كمية أكبر من البروتين والدهون ما يؤدي إلى خسارة الوزن.

الغثيان: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من السكر النوع الأول بالغثيان نتيجة حرق الجسم للدهون والبروتين وفرز ما يسمى الكيتونات.

3- عوارض مرض السكري النوع الثاني

أما العوارض التي ينفرد بها النوع الثاني من السكري:

رؤية مشوشة

زيادة في الوزن

شفاء الجروح بطريقة بطيئة

الشعور بالحكة الزائدة

تغيرات في لون الجلد