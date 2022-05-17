التائبان حسين الرماحي،و حسين عرب

بدعوة من مجلس الدوما.. وفد عراقي في موسكو للمشاركة في منتدى البرلمانيين

بدعوة من مجلس الدوما.. وفد عراقي في موسكو للمشاركة في منتدى البرلمانيين

المستقلة/- توجه وفد سياسي عراقي الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة رسمياً في منتدى البرلمانيين بمجلس الاتحاد من تاريخ 17 لغاية 20 من شهر آيار/مايو الجاري بمشاركة عالمية واسعة .

وتأتي المشاركة إحتفالاً بالذكرى العاشرة لمنتدى البرلمانيين في مجلس الاتحاد ، ويشارك في الوفد رئيس حزب قادمون حسين الرماحي، والنائب المستقل حسين عرب .

وبينت اللجنة المنظمة أن جدول أعمال الجلسات يتضمن مناقشة وبحث دور التعاون الدولي في رفع مستوى الانسجام بين الأعراق والأديان، ورقمنة وتطوير صناعة المعلومات التقنية، وتطوير التعاون لتقريب المستقبل، إضافة الى مواضيع أخرى تعنى بالاقتصاد والمجتمع .

وعلى هامش المنتدى سيلتقي الوفد العراقي بشخصيات سياسية روسية رفيعة للتناقش بشأن الأحداث الجارية في المنطقة والواقع السياسي العراقي .