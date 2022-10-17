بدعم من اليمين المتشدد ..انتخاب أولف كريسترسون رئيسا لوزراء السويد

أولف كريسترسون بعد انتخابه رئيسا لوزراء السويد

المستقلة/- انتخب البرلمان السويدي،الاثنين، الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء، في جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من “ديمقراطيي السويد” (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه “المعتدل” والحزب “المسيحي الديمقراطي” والليبراليين بدعم برلماني من “ديموقراطيي السويد”.

وعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة تدعو إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.

وقال زعيم “ديمقراطيي السويد” جيمي أكيسون للبرلمان على الرغم من أن حزبه كان يفضّل أن يكون طرفا في الحكومة يتولى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية.

وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 أيلول/سبتمبر العامة إذ برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20,5 في المئة من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا اندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وإن كانت الأحزاب الأربعة تشكل حاليا جبهة موحدة، إلا أنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها بينما تم تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصا من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

قريباً إنطلاق مهرجان طهران الدولي التاسع والثلاثون للأفلام القصيرة

اخبار العراق

العثور على 5 قطع اثرية في احد المواقع الاثرية شمال ميسان

اخبار العراق

بارزاني يبحث مع السفير البريطاني تشكيل الحكومة الجديد

اخبار العراق

قتلى وجرحى جراء انفجار في كركوك

اخر الاخبار

الصحافيَّون الرقميَّون بين حرية الإعلام ومضارب السياسة 

اخر الاخبار

محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق الفوز على السيتي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بدعم من اليمين المتشدد ..انتخاب أولف كريسترسون رئيسا لوزراء السويد

اخبار العراق

العثور على 5 قطع اثرية في احد المواقع الاثرية شمال ميسان

اخبار العراق

قتلى وجرحى جراء انفجار في كركوك

اخر الاخبار

الصحافيَّون الرقميَّون بين حرية الإعلام ومضارب السياسة 

اخر الاخبار

كلوب مدرب ليفربول : محمد صلاح مذهل في قلب الهجوم

اخر الاخبار

تقارير : موقع تسوق صيني شهير يتعرض لاختراق إلكتروني ضخم

اخبار السعودية

ملك السعودية : أمن العراق “ركيزة أساسية” لأمن واستقرار المنطقة

اخبار السعودية

ملك السعودية : أمن العراق “ركيزة أساسية” لأمن واستقرار المنطقة

اخبار العراق

الانواء الجوية تؤكد.. العراق يمتلك الامكانية للاستمطار الصناعي

اخبار العراق

البجاري : ملف تأسيس الرخصة الرابعة للهاتف النقال قيد الدراسة

اخبار العراق

العراق : صندوق النقد يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 4.5% خلال عام 2022

اخر الاخبار

دراسة : يمكن التنبؤ بطول الطفل من خلال تحليل الحمض النووي

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يخطط لمساعدة الجيش اوكرنيا بمبلغ 500 مليون يورو

اخر الاخبار

شركة Fossil تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لـ ساعات سامسونغ الحديثة

اخبار العراق

العراق يؤيد قرار دول أوبك + المشاركة في فيينا لخفض إنتاج النفط

اخر الاخبار

رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

اخر الاخبار

تقرير.. شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات ويجب ان تبقى في المستشفى