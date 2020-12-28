بدأ حملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في بغداد

المستقلة / – باشرت وزارة الاتصالات حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على الشبكة الضوئية ضمن سبع مناطق في جانب الكرخ.

واوضحت مسؤولة العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة،ان الحملة شملت مناطق الدورة والحرية والانتصار والداوودي والبياع والكاظمية والسيدية، مبينة انه تم تشكيل لجان فرعية ضمن بدالات الانتصار والدورة والبياع والكاظمية والداوودي.

واضافت انه تم التنسيق مع جهاز الامن الوطني والقوى الماسكة للأرض، حيث تمكنت اللجان من رفع وازالة جميع الكابلات الضوئية والتقاسيم المنصوبة بطريقة غير قانونية، والبالغ عددها أكثر من 100 تقسيم، مؤكدة ان ملاكات المديرية تسعى للحيلولة دون تكرار مثل هكذا تجاوزات غير قانونية من قبل اصحاب الابراج الأهلية.

وكشفت الجلبي عن وضع خطة لاستحداث مسارات جديدة للكابل الضوئي يربط محافظة واسط بمحافظة بابل، منوهة بان الخطوة تأتي تماشياً مع سياسة الوزارة لتطوير البنى التحتية واستحداث مسارات جديدة للكابل الضوئي قبل ادخال شبكة الـ FTTH الى الخدمة لتغطية البلاد بالخدمة الضوئية وكأحد استعدادات اطلاق خدمات الجيل الرابع ولتلافي حدوث قطع بالانترنت مستقبلا.

وتابعت، انه سيتم استحداث مسارين ضوئيين (صويرة – مسيب) بطول (70 كم)، و(صويرة – جبلة) بطول 30كم واللذين سيكونان بديلين للكابل الضوئي القادم من بغداد.