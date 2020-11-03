بدء فرز أصوات الناخبين في التصويت المبكر بعدد من الولايات

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن بعض الولايات بدأت فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية 2020.

وبدأت كل من ولاية فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، في فرز أصوات الناخبين في التصويت المبكر.

وفتحت جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها باستثناء ولاية أوريجون، لتصويت الناخبين في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن عدد الناخبين الأمريكيين المسجلين للتصويت في الانتخابات بلغ 240 مليون ناخب، مشيرة إلى أن ولاية أوريجون هي الولاية الوحيدة التي لم يكتمل فيها فتح مراكز الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها أكثر من 2.9 مليون ناخب.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي مؤشرات على تدخل أو تأثير أي طرف خارجي على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأدلى الأمريكيون بأصواتهم في مرحلة التصويت المبكرة عبر البريد، أو بالحضور شخصيًا، وهي وسائل أُتيحت هذا العام بسبب تدابير الاحتواء المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب الملايين.

ولا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متصدرًا في استطلاعات الرأي على الرئيس ترامب، بنسبة بلغت 52%، مقابل 42%، لكن من الصعب الآن تحديد الفائز بالبيت الأبيض؛ حيث تشتد المنافسة في عدد من الولايات المتأرجحة.