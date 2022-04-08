بدء حصاد الحنطة والشعير في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية زراعة ميسان بإعمال حصاد محصولي الحنطة والشعير في الأراضي الواقعة ضمن نطاق شعبة زراعة السلام جنوبي غرب مدينة العمارة بمساحات مزروعة بلغت 6046 دونم لمحصول الحنطة.

وقالت المديرية في بيان “إن المساحة المزروعة والمهيأة للحصاد ضمن قاطع عمل شعبة زراعة السلام تنقسم إلى داخل الخطة 3106 دونم وخارج الخطة 2940 دونم وإنه تم عزل المساحة المتضررة من ضمن الخطة المنفذة الرئيسية بسبب شح المياه”.

وأضافت أن المساحة التي تم حصادها لغاية اليوم هي 100 دونم حنطة والحصاد مستمر تدريجيا وخلال أسبوع تقريبا سيبدأ الحصاد بكافة مقاطعات الشعبة، حيث بلغت كمية المحصول تقريبا 70 طن.