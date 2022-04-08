بدء حصاد الحنطة والشعير في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية زراعة ميسان بإعمال حصاد محصولي الحنطة والشعير في الأراضي الواقعة ضمن نطاق شعبة زراعة السلام جنوبي غرب مدينة العمارة بمساحات مزروعة بلغت 6046 دونم لمحصول الحنطة.

وقالت المديرية في بيان “إن المساحة المزروعة والمهيأة للحصاد ضمن قاطع عمل شعبة زراعة السلام تنقسم إلى داخل الخطة 3106 دونم وخارج الخطة 2940 دونم وإنه تم عزل المساحة المتضررة من ضمن الخطة المنفذة الرئيسية بسبب شح المياه”.

وأضافت أن المساحة التي تم حصادها لغاية اليوم هي 100 دونم حنطة والحصاد مستمر تدريجيا وخلال أسبوع تقريبا سيبدأ الحصاد بكافة مقاطعات الشعبة، حيث بلغت كمية المحصول تقريبا 70 طن.

 

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نواب البصرة يدعون لفتح معبر الشلامجة اسوة بمنافذ كردستان

اخبار العراق

بدء حصاد الحنطة والشعير في ميسان

اخر الاخبار

عودة سفيري الرياض والكويت الى بيروت

اخر الاخبار

اتفاق علييف وباشينيان في اجتماع بروكسل الأخير قد يزعج بوتين

اخبار العراق

طيلة شهر رمضان ..القشلة تستضيف فعاليات ثقافية بعد الافطار

اخر الاخبار

”صافي سالينا” يحظى بإشادة كبيرة من الجمهور المغربي

اخر الاخبار

العبقري الذي أنجبته “شوشا” مركز الموسيقى

اخر الاخبار

العبقري الذي أنجبته “شوشا” مركز الموسيقى

اخر الاخبار

روسيا ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وتعده فرصة لإحلال السلام

اخر الاخبار

العلاقات التركية المصرية – ودورهما المركزي في المنطقة

اخبار العراق

شاب يتسلل إلى مدرسة بنات ويطعن إحدى الطالبات بآلة حادة

عامة ومنوعات

دراسة جديدة : علاج الواقع الافتراضي يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بالذهان

اخر الاخبار

ليكيب الفرنسية : تعديل قانوني قد يتيح لباريس سان جيرمان التجديد لمبابي

اخر الاخبار

صحيفة البريطانية : إنفانتينو يرغب في تنظيم كأس العالم كل 3 سنوات

اخر الاخبار

تركيا تستعد لتسليم ملف محاكمة الصحافي جمال خاشقجي إلى الرياض

اخر الاخبار

بريطانيا : استراتيجية جديدة للطاقة كخطة للتخلص من التبعية للغاز والنفط

اخر الاخبار

برنامج رامز جلال ينقذ مواطنا مصريا من الموت