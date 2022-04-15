بدء تسويق محصولي الحنطة والشعير في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافطة ميسان عن بدء استلام محصولي الحنطة والشعير من الفلاحين اعتبارا من يوم 15نيسان.

وقال بيان مكتب محافظ ميسان علي دواي ان المحافظ  تفقد ميدانياً موقع استلام محصولي الحنطة والشعير معلنا عن انطلاق الخطة التسويقية للمحصولين لعام 2022 , والتقى بكوادر المركز التسويقي واكد لهم ضرورة بذل الجهود من اجل انجاح الخطة التسويقية للموسم الحالي .

ووجه المحافظ بضرورة إجراء الفحوصات المختبرية للمحاصيل قبل استلامها وحسب ضوابط وتعليمات وزارة التجارة .

كما اعلنت وزارة التجارة عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات البصرة وميسان و ذي قار والمثنى و واسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون  ان الوزرة تسلمت كميات جديدة من الحنطة التسويقية من الفلاحين وان هناك تفاؤلا بنجاح الموسم التسويقي سيما بعد تعهد الفلاحين بتسليمهم المنتج ما يؤكد التفاعل الإيجابي.

واشار حنون الى ان هناك اجراءات عبر قانون الامن الغذائي من خلال تخصيص مبلغ من وزاره التجارة لدعم البطاقة التموينية من خلال السلة الغذائية او من خلال شراء كميات كبيرة من الحنطة تصل الى ثلاثة ملايين طن من المنافسة العالمية.

ولفت الى وجود اجراءات مستمرة لتوفير كميات السلة الغذائية من خلال الشركة المجهزة، مبينا ان الوزارة تعمل على تجهيز المواطنين.

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