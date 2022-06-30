بدء اعمار وترميم جامع الرابعية الاثري في الموصل

المستقلة/- بدءت اعمال المرحلة الأولى لإعادة اعمار وترميم جامع الرابعية الاثري الواقع ضمن مدينة الموصل القديمة بدعم من منظمة أليف الدولية وباشراف موظفي مفتشية آثار وتراث نينوى.

وقال علي شلغم المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات أن مرحلة الاعمار تشمل أعمال عزل قطع الفرش المرمرية وترقيمها وحفظها تمهيدا لاعادتها إلى أماكنها أثناء الأعمار إضافة إلى أعمال اتدعيم للقبة وعمل مجسات لاسس المصلى واخذ عينات منها لغرض فحصها للحصول على معلومات عن مدى مقاومة التربة والاسس في المستقبل وإيجاد الحلول الناجحة.

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