بخبرات وأيادٍ عراقية.. نفط ميسان تباشر بحفر بئر عمارة 19

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت شركة نفط ميسان عن المباشرة بحفر بئر نفطي جديد تنفيذاً للخطط التي تم اعدادها لحفر الآبار في الحقول النفطية .

وقالت الشركة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان عملية حفر بئر عمارة 19 تمت من قبل الجهد الوطني وبعد ابرام وتوقيع العقد بين شركة نفط ميسان وشركة الحفر العراقية ابتدأت عمليات الحفر يوم الجمعة الماضي في حقل العمارة النفطي للبئر عمارة/١٩

وبينت ان الحفر كان بواسطة جهاز الحفر IDC- 2‪3‪ بعد إتمام وتهيئة كافة المستلزمات من قبل الكوادر الهندسية والفنية العاملة بهيأة الحقول والتشكيلات الساندة اليها في شركة نفط ميسان بالاضافة إلى تهيئة وتشغيل كافة المعدات الخاصة بجهاز الحفر للبئر المذكور من قبل كوادر شركة الحفر العراقية متمثلةً بقسم الحفر / فرع ميسان ..

ولفت البيان الى انه المؤمل انجاز عمليات الحفر بمدة ٩٨ يوم وصولا للعمق ٣٣٠٠ متر مخترقا لعدد من المكامن النفطية في الحقل

ونوه الى انه سيكون المكمن المشرف هو المستهدف للإنتاج ,حيث سيتم ربط البئر بعد إلانجاز بمحطة عزل غاز العمارة لزيادة وتعزيز الطاقة الإنتاجية من حقول الجهد الوطني ..

واوضح البيان ان بئر عمارة / 19 هو الأول في ميسان تبدء فيه عمليات الحفر بواسطة الجهد الوطني بعد انضمام شركة نفط ميسان إحدى الشركات الاستخراجية وشركة الحفر العراقية الى شركة النفط الوطنية العراقية بعد تأسيسها .