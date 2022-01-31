بخاتم ألماس.. رحمة رياض تتصدر الترند

المستقلة/- تصدَّرت الفنانة العراقية رحمة رياض الترند بسبب خاتمٍ ارتدته، حيث نشرت صورةً ليدها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تظهر فيه تضع الخاتم.

وكشفت رحمة عن أن الخاتم “الفريد” اختاره لها زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم، ويتميَّز بعددٍ كبيرٍ من قطع الألماس، الكبيرة والصغيرة، ويقدَّر سعره بآلاف الدولارات.

وكانت الفنانة العراقية قد صرَّحت في عددٍ من الحوارات بأنها من محبي المجوهرات، خاصةً المصمَّمة من الألماس، وتهتم كثيراً باختياراتها منها.

يذكر أن رحمة رياض تقدم حالياً “عراق أيدول” على قناة “mbc العراق”، وهو برنامجٌ خاص بالمواهب الفنية.

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