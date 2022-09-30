بحوزته 10كغم.. مكافحة المخدرات والمخابرات تطيح بتاجر نجفي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت قيادة شرطة ميسان الجمعة عن الاطاحة بتاجر كبير للمخدرات من اهالي محافظة النجف تم القبض عليه في ميسان.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ” تم الاطاحة باحد تجار المخدرات، في احدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة.

واشار الى ورود معلومات من جهاز المخابرات العراقي في ميسان بشأن وجود تاجر مخدرات قادم من محافظة النجف الاشرف الى ناحية العزير جنوب محافظة ميسان، وتم على الفور اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص و تشكيل فريق عمل من مديرية المخدرات ومفرزة من جهاز المخابرات العراقي بإشراف مدير شؤون المخدرات والموثرات العقلية في ميسان العميد رحيم علي خلف.

وأوضح ان القوة المكلفة عنلت على نصب كمين محكم قرب مطعم الطواحين ضمن الحدود الادارية لقضاء المجر، وعند عودة الشخص المطلوب من ناحية العزير، تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود،و ضبط بحوزته (10)اكياس كبيرة الحجم بداخلها مادة الكريستال المخدرة تقدر حوالي (10)كيلوغرام.

واكدت قيادة شرطة ميسان إحالة المتهم إلى القضاء وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات.