بحوزتهما أكثر 4كغم..القبض على تاجري مخدرات في ميسان

بحوزتهما أكثر 4كغم..القبض على تاجري مخدرات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان عن تمكنها من القبض بعد مطاردة اثنين من تجار المخدرات من أهالي محافظة واسط يتاجرون في ميسان.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العراقي تمكنا من الاطاحة باثنين من تجار المخدرات في ميسان فجر الأربعاء، بعد ورود معلومات من المخابرات بشأن وجود عجلة يستقلها شخصان محملة بمواد مخدرة تسلك طريق كميت علي الشرقي شمال محافظة ميسان.

واضاف تم اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص، وتشكيل فريق عمل بإشراف مدير شؤون المخدرات والموثرات العقلية في ميسان ومفرزة من جهاز المخابرات العراقي ومجموعه من منتسبي المديرية .

وأوضح بانه تم مطاردة العجلة والقاء القبض على من فيها بالجرم المشهود ، منوها الى ضبط بحوزتهم( 5 كيس كبير الحجم بداخله مادة الكريستال المخدرة تبلغ( 4) كيلوغرام تقريبا، و400 غرام .

واكد أن المتهمين من سكنة محافظة واسط يعملان بتجارة وتوزيع المخدرات، وتم احالتهم إلى القضاء وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات.