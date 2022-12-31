بحضور مستشار رئاسة الوزراء.. اعلان الهدنة لنزاع الخمس في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة عمليات ميسان عن التوصل الى هدنة عشائرية بين طرفي النزاع الذي حدث بمنطقة الخمس التابعة لناحية السلام وأدى إلى قتلى وجرحى بين طرفي النزاع.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة): بتوجيه من رئيس الوزراء بأيفاد مستشاره لشؤون العشائر الشيخ عباس العربي وحضور قائدي عمليات ميسان والشرطة، تم التوصل للتهدئة بخصوص النزاع العشائري في ناحية السلام.

واشار إلى أن الشيخ عريبي وصل ناحية السلام للوقوف على آخر مستجدات النزاع العشائري المسلح الذي وقع مؤخراً في الناحية المذكورة وراح ضحيته عدد من الضحايا بين قتيل ومصاب.

وأكد الإتفاق على تهدئة الوضع بين الطرفين المتنازعين وصولاً لحل جذري وقانوني للنزاع العشائري القائم منذ “أربع سنوات” بين أبناء القبيلة الواحدة.

من جانبها أتخذت قيادة عمليات ميسان وبتوجيه من قائد العمليات والقطعات الملحقة بها من جيش وقوات خاصة والرد السريع والشرطة عمليات دهم وتفتيش للمنطقة تم من خلالها إعتقال عدد من مثيري النزاعات العشائرية ومصادرة أسلحة واعتدة مختلفة.

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