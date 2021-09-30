بحضور مديرشركة انتل اويل النفطية.. مديرنفط ميسان يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث مدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود ورئيس جامعة ميسان عبد الباسط عيال برفقة مدير فرع شركة انتل اويل في العراق التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وقال بيان عن شركة نفط ميسان ان اللقاء ناقش مجالات التدريب وتبادل الخبرات بالاختصاصات العلمية والهندسية والتنسيق لعقد وإقامة الدورات التدريبية بما يحقق مصلحة أبناء محافظة ميسان من خريجي الجامعات للعمل في الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها جامعة ميسان في شتى المجالات .

ونقل البيان تاكيد مدير النفط بأن الشركة تسعى لتعزيز وتطوير قدرات موظفيها من ‏خلال توطيد الشراكة مع جامعة ميسان وبناء أسس وركائز قوية تتخذ كمسار لهذا التعاون ، مشيدا بجهود رئاسة الجامعة واساتذتها وملاكاتها وتواصلهم المستمر مع إدارة الشركة على المستويين العلمي والمعرفي ، معرباً عن الأمل بتحقيق التعاون الذي يخدم الجميع ويحقق المصلحة العامة .

من جانبه اعرب رئيس جامعة ميسان ، عن ‏سعادته ‏بزيارة مدير عام شركة نفط ميسان ومدير شركة إنتل اويل فرع العراق ، معتبرا اللقاء خطوة لمناقشة ‏الملفات والقضايا ‏التي ‏تتعلق ‏بآليات التنسيق ‏والتعاون بين جميع الأطراف وامكانية فتح افاق لتنمية ‏قدرات موظفي الشركة والجامعة على حد سواء وبما يحقق المكاسب للأطراف كافة .