بحث : الافراط في تناول البرتقال يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد

كشف بحث أجراه علماء من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة أن التناول المفرط للبرتقال يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد.

وأكد الخبراء أن تناول أكثر من حصتين من الحمضيات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 63%.

وافترض الباحثون أن مادة السورالين الموجودة بكثرة في ثمار الحمضيات وعلى رأسها البرتقال، والتي لها خصائص حساسة للضوء، تؤدي إلى هذا التفاعل.

وأشاروا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه الحالة هم أصحاب البشرة الفاتحة والفاتحة جدًا، وفقا لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

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