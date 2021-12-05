بجوائز تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار.. قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

المستقلة/- نزار العلي (جدة)/..تشارك قنوات راديو و تلفزيون العرب ART في رعاية “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” في دورته الأولى التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ كانون الأول/ديسمبر .

حيث تشارك ART بجائزتين قيمة كل منها ٥٠ ألف دولار تقدم لمشروع فيلمين تحت التطوير أو تحت الإنتاج، بحيث يتم منح جائزة لفيلم سعودي، و أخرى لفيلم عربي غير سعودي من مشروعات الأفلام المشاركة في فعاليات سوق المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنشئ ليكون مهرجانا رائدا على مستوى العالم العربي، كما يهدف إلى نمو ثقافة وإمكانيات المجتمع السينمائي الاقليمي من خلال تنمية المواهب السعودية و العربية وتعزيز المعرفة بصناعة السينما، كما يعد المهرجان فرصة للشباب السعودي لاكتشاف الثقافات العالمية.