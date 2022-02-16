بجهد وطني.. نفط ميسان تنجز أعمال منصات للآبار النفطية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انجزت كوادر شعبة الحدادة واللحام والخراطة بقسم الخدمات الهندسية في شركة نفط ميسان ، اعمال منصات للابار النفطية من شأنها المساهمة بتسهيل أعمال الصيانة التي تنظمها كوادر الشركة بين الحين والآخر”.

وذكر بيان للشركة ” ان هذه المنصات تساعد في الحفاظ على سلامة العاملين المنفذين لأعمال الصيانة أثناء تأديتهم لواجباتهم”.

ونقل البيان عن مسؤول شعبة الحدادة واللحام والخراطة المهندس مخلد عبد اللطيف أن النشاطات أسفرت عن استكمال ( ١٤ ) منصة إضافة لأخرى بنفس العدد هي قيد الانجاز ، فضلا عن العمل على تصنيع ابواب لبناية الهيئة الهندسية ، وقواعد لسقيفة منظومة المواد الكميائية في محطة استلام الغاز الثانية GRS2 .

واشار إلى القيام بصيانة جميع هياكل السيارات و صناعة مساند للانابيب الناقلة للنفط الخام ، بالاضافة لاعمال الصيانة التي تنفذ بشكل مفاجئ عند الحالات الطارئة”.