بتوجيه من الغانمي.. لواء61  قوات خاصة يصل ميسان لاستتباب الامن

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي يزور محافطة ميسان بعد الخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة وصلت قوات أمنية مساندة لمحافظة ميسان للمباشرة يوم غد بتطبيق خطة أمنية تتضمن ملاحقة مطلوبين للقضاء ومعالجة ظاهرة النزاعات العشائرية المتكررة.

وذكر مصدر أمني أن تلك القوات متمثلة باللواء 61 قوات خاصة يعمل بإمرة قائد شرطة ميسان وسيشكل قوة اشتباك لمكافحة النزاعات العشائرية المسلحة في مركز المدينة والأقضية والنواحي.

وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي منح قائد شرطة ميسان صلاحيات نقل واستبدال ومحاسبة الضباط المتقاعسين عن أداء عملهم في القواطع الأمنية وأقسام الشرطة بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات.