بتهمة العنف الاسري.. القبض على 6 مطلوبين في ميسان

بتهمة العنف الاسري.. القبض على 6 مطلوبين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة ميسان، الاحد، بأن قسم شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري نفذت ممارسة أمنية بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القبض.

وقالت المديرية في بيان ان القسم نفذ مذكرات قبض شملت مناطق عدة من عموم المحافظة .

وأسفرت الممارسة عن القاء القبض على 6 مطلوبين وفق المادتين ( ٤٣٢ و ٤١٣ ) من قانون العقوبات العراقي ، وذلك لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة تتعلق بالعنف الاسري ،

وأوضحت بأنه تم التحقيق معهم في القضايا الموجهة إليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء ، لينالوا جزائهم العادل .