بايرن ميونيخ يحصل على بطاقة دي ليخت

دي ليخت

المستقلة/- أصبح الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، على أعتاب الانضمام إلى صفوف فريق بايرن ميوينخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن الاتفاق تم بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس حول انضمام دي ليخت للعملاق البافاري.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توصل بايرن ميونخ ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي حول صفقة دي ليخت، أمس، مقابل 70 مليون يورو رسوم كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو».

وأضاف: «سيتم الانتهاء من الصفقة مطلع هذا الأسبوع.. وسيغادر دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن».

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