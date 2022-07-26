بايرن ميونخ يختار ماتيس تيل بديلا عن ليفاندوفسكي

المستقلة/- أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع ماتيس تيل مهاجم فريق رين الفرنسي ليكون بديلاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي رحل عن الفريق إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخضع ماتيس تيل البالغ من العمر 17 عامًا إلى الكشف الطبي دخل بايرن ميونيخ مساء أمس الاثنين، بعدما توصل إلى اتفاق مع رين على كافة تفاصيل الصفقة.

وبلغت قيمة الصفقة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو أخرى كإضافات سيتم دفعها إلى رين.

ولم يعلن النادي الألماني عن مدة عقد صاحب الـ17 عامًا مع الفريق، ولكن التقارير الصحفية أكدت أن تيل وقع لبايرن ميونيخ حتى 2027.