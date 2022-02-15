بايدن يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني فرض عقوبات قاسية على روسيا

المستقلة /- ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الجهود الجارية لتعزيز القدرات الدفاعية في الجناح الشرقي للناتو.

وبحث بايدن وجونسون الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك بما في ذلك الاستعداد لفرض عواقب قاسية ضد روسيا في حال اختارت التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد، امس الاثنين، أن روسيا عززت استعداداتها، وأضافت خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة، وخلال نهاية الأسبوع من قدراتها العسكرية على طول تلك الحدود مع أوكرانيا، ما يجعلها قادرة على التحرك من دون سابق إنذار.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية لا تزال تشير إلى أن الروس قد يلجأون إلى الخيار العسكري في أوكرانيا.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن البنتاغون لا يزال يعتقد أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن غزو أوكرانيا .

وأعلن كيربي أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستكن سيغادر، اليوم الثلاثاء، إلى أوروبا حيث سيشارك في اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسيل كما سيزور بولندا ولتوانيا.