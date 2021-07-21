بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان

المستقلة /- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة أخرى، بسبب “استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأمريكي”.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن “بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف أنه “لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 للـ1 من أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الـ1 من أغسطس 2021 لمدة سنة أخرى”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ريهام سعيد تعلن اعتزالها

اخر الاخبار

 إغلاق طريق استراتيجي في أربيل بسبب تشقق أرضى  “صور”

اخر الاخبار

السعودية تمنع دخول المنشآت العامة والخاصة لغير المحصنين ضد كورونا

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات

اخر الاخبار

كيف تتغلب على الخمول خلال عيد الأضحى؟

اخر الاخبار

مخاطر الإكثار من تناول اللحوم الحمراء

اخر الاخبار

اتهام دولة عربية بالتأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب

اخر الاخبار

اتهام دولة عربية بالتأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب

اخر الاخبار

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان

اخر الاخبار

الصحة العالمية تفجر مفاجأة غير سارة

اخر الاخبار

السعودية تحظر دخول المنشآت العامة والخاصة لغير المطعمين

اخر الاخبار

بيتكوين تتعافى وإيثريوم تقفز

ثقافة وفنون

إصابة الفنانة سوما بمرض نادر

اخر الاخبار

فيديو.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان: ليس مطرب

اخر الاخبار

فيديو.. “برضو بتوحشني” ديو يجمع بين وائل كفوري وأنغام

اخر الاخبار

صور.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد الأضحى

اخر الاخبار

ما هي قصة “الناجي الوحيد” التى أشعلت السوشيال ميديا؟