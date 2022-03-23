بايدن يلقي كلمة في قمة الناتو اليوم

المستقلة /- من المتوقع ان يلقي الرئيس الامريكي جو بايدن كلمته أمام قمة الف شمال الاطلسي ” الناتو” المزمع عقدها ايوم الاربعاء في مدينة بروكسل .

و بعد ذلك سيكون للرئي الامريكي بايدن جولة أوروبية الغرض منها بحث تنسيق التعاون بين أمريكا وقادة الاتحاد الاوروبي حول ردود فعل غربية اضافية ضد الحرب الروسية على اوكرانيا .

ومن جانب اخر فقد صرح مستشارالامن القومي الامريكي جيك ساليفان أن الرئيس بعد حضوره قمة الناتو سيحضر اجتماع الدول الصناعية السبع ، ومن المتوقع ايضا ان يوجه بايدن خلال جولته هذه رسالة الى المجلس الاوروبي بحسب مستشار الامن القومي الامريكي .

يذكر انه منذ بداية الحرب الاوكرانية الروسية بعد هجوم روسي على الاراضي الاوكرانية في صبيحة 24/ شباط تباينت الاجراءات والمواقف الاوروبية ضد روسيا الا ان المواقف الاوروبية اتفقت على ضرورة ااتخاذ اجراءات حاسمة لضمان امن اوروبا وان اختلفت حدة هذه العقوبات .

فعلى سبيل المثال حظرت الولايات المتحدة ومعها دول اوروبية اخرى استيراد النفط منروسيا بينما اكد المستشار الالماني على ابقاء المانيا على الاستيراد من روسيا .
أما بولندا التي كانت من أكبر المتضررين من الحرب بسبب تدفق ملايين اللاجئين الاوكرانيين اليها فقد حثت على اتخاذ اجراءات ومواقف اكثر حزما وصرامة .

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة العالمية تتعقب 5 متحورات لكورونا مثيرة للقلق

اخر الاخبار

هل سيشارك بوتين باجتماع قادة الـ 20 ؟

اخبار مصر

دراسة مهمة حول مصداقية صحافة الفيديو في العالم العربي

اخر الاخبار

بايدن يلقي كلمة في قمة الناتو اليوم

اخر الاخبار

الاعلان عن هدنة في لوغانسك لإجلاء المدنيين

اخر الاخبار

الامطار توقف عملية البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة

الاخبار

إيلون ماسك : 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل

الاخبار

إيلون ماسك : 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل

اخر الاخبار

موسكو تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من مخاطر ضخ أسلحة في كييف

اخر الاخبار

تحالف عزم بزعامة السامرائي يبلغ الإطار مقاطعته جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

زفاف مؤسس ويكيليكس وراء القضبان بحضور4 مدعوين

اخر الاخبار

زيلينسكي يدعو البابا فرنسيس للتوسط بين كييف وموسكو

اخر الاخبار

تقارير يابانية : ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي

اخر الاخبار

اتحاد العراقي تثبت موعد كلاسيكو بين القوة الجوية و الزوراء

اخر الاخبار

خبير الروسي : نقل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى أوكرانيا أمر غير ممكن

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل مباراة البرتغال و تركيا