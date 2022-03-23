بايدن يلقي كلمة في قمة الناتو اليوم

المستقلة /- من المتوقع ان يلقي الرئيس الامريكي جو بايدن كلمته أمام قمة الف شمال الاطلسي ” الناتو” المزمع عقدها ايوم الاربعاء في مدينة بروكسل .

و بعد ذلك سيكون للرئي الامريكي بايدن جولة أوروبية الغرض منها بحث تنسيق التعاون بين أمريكا وقادة الاتحاد الاوروبي حول ردود فعل غربية اضافية ضد الحرب الروسية على اوكرانيا .

ومن جانب اخر فقد صرح مستشارالامن القومي الامريكي جيك ساليفان أن الرئيس بعد حضوره قمة الناتو سيحضر اجتماع الدول الصناعية السبع ، ومن المتوقع ايضا ان يوجه بايدن خلال جولته هذه رسالة الى المجلس الاوروبي بحسب مستشار الامن القومي الامريكي .

يذكر انه منذ بداية الحرب الاوكرانية الروسية بعد هجوم روسي على الاراضي الاوكرانية في صبيحة 24/ شباط تباينت الاجراءات والمواقف الاوروبية ضد روسيا الا ان المواقف الاوروبية اتفقت على ضرورة ااتخاذ اجراءات حاسمة لضمان امن اوروبا وان اختلفت حدة هذه العقوبات .

فعلى سبيل المثال حظرت الولايات المتحدة ومعها دول اوروبية اخرى استيراد النفط منروسيا بينما اكد المستشار الالماني على ابقاء المانيا على الاستيراد من روسيا .

أما بولندا التي كانت من أكبر المتضررين من الحرب بسبب تدفق ملايين اللاجئين الاوكرانيين اليها فقد حثت على اتخاذ اجراءات ومواقف اكثر حزما وصرامة .