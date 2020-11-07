بايدن يغير توصيفه على تويتر الى “الرئيس المنتخب”

بايدن يغير توصيفه على تويتر الى “الرئيس المنتخب”

المستقلة .. غير الفائز بالانتخابات الرئاسية الامريكية جو بايدن توصيفه على صفحته الرسمية في موقع التواصل تويتر الى “الرئيس المنتخب”

وكتب بايدن تحت صورته في الصفحة ” الرئيس المنتخب ، الزوج د.بايدن ، الأب والجد الفخور. على استعداد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين”.

يأتي هذا بعد الإعلان عن تخطي بايدن عتبة 170 صوتا في المجمع الانتخابي والتي تؤهله للفوز بالانتخابات على الرغم من عدم صدور اعلان رسمي بذلك.

ويرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بالنتيجة، مؤكدا توجهه الى القضاء للاعتراض على عملية احتساب الأصوات في عدد من الولايات.