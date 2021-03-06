بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

المستقلة /… أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أمريكية على أهداف في الخارج، وفقا لوكالة “رويترز”

وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر، مضيفة: “أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد… من الواضح أنه قد عفا عليها -“التفويضات”- الزمن”.

وأدرفت “هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام”.

واشارت ساكي إلى إن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في سوريا بموافقة بايدن كانت قانونية، مضيفة: “نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة”.

وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة إعلان الحرب. (النهاية)

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