بايدن يعلن تضامنه مع الجالية الإسلامية بعد مقتل رجل مسلم رابع

بايدن يعلن تضامنه مع الجالية الإسلامية بعد مقتل رجل مسلم رابع

المستقلة /- عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية، بعد مقتل رجل مسلم رابع في ألباكركي بولاية نيو مكسيكو، فيما تصفه السلطات بالهجمات المستهدفة.

وقال بايدن على تويتر إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وأضاف: “بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أصلي من أجل عائلات الضحايا وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية. هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أميركا”.

وتحقق الشرطة في نيو مكسيكو ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها مساء الجمعة.

وقالت الشرطة إن 3 رجال آخرين قُتلوا في أكبر مدينة في الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية، استُهدفوا على ما يبدو بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقي.