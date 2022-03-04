بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه

المستقلة /- أثارت علامة سوداء ظاهرة على جبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أثناء حديثه للمراسلين، بالبيت الأبيض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

#BidenIsADisgrace… Anybody else notice that bruise in the middle of biden's head….. His handlers probably beat him up after the State of the Union last night pic.twitter.com/B2SrT9Ty6q — Nick Locandro 3 (@NickLocandro) March 2, 2022

وفيما اعتبر العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” أن البقعة السوداء هي نتيجة كدمة أو بقعة لملامسته شيء ما، فقد كان ذلك نتيجة مشاركته في قداس “أربعاء الرماد”، ووضع رئيس أساقفة العاصة واشنطن لعلامة الصليب على رأسه في شكل رماد، كجزء من مراسم القداس، وفقا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

ويصادف “أربعاء الرماد” فترة الستة أسابيع من الصوم الكبير، حيث ينخرط المسيحيون في التضحية بالصوم والتوبة.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟”، بينما أضاف آخر: “لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين صليب بايدن لـ”أربعاء الرماد” وإصابته بكدمة، ففي عام 2010، اعتذرت كاي بورلي، وهي أحد أشهر الصحفيين الإذاعيين في المملكة المتحدة على الهواء، بعدما اقترحت أن نائب الرئيس الأمريكي آنذاك قد جرح نفسه وهو يمشي في باب، أو أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر.

وعندما سأله الصحفيون، أمس الأربعاء، عن أصناف الطعام التي سيتخلى عنه أثناء الصوم الكبير احتفالا بمناسبة “أربعاء الرماد”، أجاب الرئيس: “كل الحلويات، أنتم تعرفونني، سأبدأ بالامتناع عن الحلوى، لا آيس كريم ولا شيء”.