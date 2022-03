بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه

المستقلة /- أثارت علامة سوداء ظاهرة على جبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أثناء حديثه للمراسلين، بالبيت الأبيض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

#BidenIsADisgrace… Anybody else notice that bruise in the middle of biden's head….. His handlers probably beat him up after the State of the Union last night pic.twitter.com/B2SrT9Ty6q

— Nick Locandro 3 (@NickLocandro) March 2, 2022